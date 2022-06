Papa Francesco dice che la guerra in Ucraina è stata «forse in qualche modo provocata» (Di mercoledì 15 giugno 2022) In una conversazione pubblicata dalla “Civiltà Cattolica” è tornato a criticare la NATO e l'Occidente per aver «abbaiato alla porta» della Russia Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) In una conversazione pubblicata dalla “Civiltà Cattolica” è tornato a criticare la NATO e l'Occidente per aver «abbaiato alla porta» della Russia

