Nessun ricollocamento obbligatorio degli immigrati | ennesima beffa Ue con l’avallo di una soddisfatta Lamorgese

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – Dal primo gennaio al 13 giugno, in Italia, gli sbarchi dinel 2022 sono aumenti del 291 per cento rispetto al 2020. Questo dato allarmante è solo un’anticipazione di ciò che avverrà nei prossimi mesi estivi, quando i trafficanti di esseri umani approfitteranno del meteo favorevole per mettere in mare centinaia di barconi stipati di clandestini. Il governo Draghi sembra non preoccuparsi dell’invasione e tira dritto nella non gestione dell’immigrazione clandestina. Addirittura, i porti italiani sono stati nuovamente subappaltati alle navi delle Ong che, senza più restrizioni e fermi amministrativi, hanno ripreso a traghettaredalla Libia come facevano prima del 2018. Aumento del decreto flusso Non solo l’Italia accoglie chiunque paghi uno scafista, favorendo il business della mafia dei ...