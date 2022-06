«Navalny trasferito in un carcere più duro», lo spostamento dopo la condanna di 9 anni per frode (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’attivista russo Alexei Navalny, in carcere dal gennaio 2021, sarebbe stato trasferito dalla colonia penale dove era detenuto: la notizia era già stata data ieri dalla sua portavoce, Kira Yarmysh, che dichiarava di non essere a conoscenza della destinazione del trasferimento. Il presidente della Commissione di monitoraggio pubblico della regione di Vladimir, Sergey Yazhan, citato dall’agenzia russa Interfax, ha fatto sapere oggi 15 giugno che l’attivista è stato portato in una «colonia a regime rigoroso», che si trova nel villaggio di Melehovo, nella regione di Vladimir, dove si trovava in precedenza. Il trasferimento sarebbe avvenuto dopo la condanna di Navalny a nove anni e una multa di 1,2 milioni di rubli per frode e oltraggio alla corte nel caso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’attivista russo Alexei, indal gennaio 2021, sarebbe statodalla colonia penale dove era detenuto: la notizia era già stata data ieri dalla sua portavoce, Kira Yarmysh, che dichiarava di non essere a conoscenza della destinazione del trasferimento. Il presidente della Commissione di monitoraggio pubblico della regione di Vladimir, Sergey Yazhan, citato dall’agenzia russa Interfax, ha fatto sapere oggi 15 giugno che l’attivista è stato portato in una «colonia a regime rigoroso», che si trova nel villaggio di Melehovo, nella regione di Vladimir, dove si trovava in precedenza. Il trasferimento sarebbe avvenutoladia novee una multa di 1,2 milioni di rubli pere oltraggio alla corte nel caso ...

