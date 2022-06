Napoli, De Laurentiis vuole fare faville: Broja con Osimhen in attacco (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Napoli: il presidente azzurro De Laurentiis vorrebbe tentare il colpo Broja al di là della possibile cessione di Osimhen Il Napoli è a caccia di giovani talenti e il nome di Armando Broja del Chelsea è uno di quelli che scalda il nome del presidente De Laurentiis. L’attaccante albanese classe 2001 piace tantissimo al patron azzurro che addirittura, come riportato da Il Mattino, vorrebbe portarlo all’ombra del Vesuvio anche senza la possibile cessione di Victor Osimhen. Broja ha un fisico diverso dal nigeriano e delle caratteristiche complementari che gli permetterebbero di giocare al suo fianco. Il Napoli ci pensa e ha già mandato i suoi emissari in avanscoperta. La richiesta del Chelsea per la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato: il presidente azzurro Devorrebbe tentare il colpoal di là della possibile cessione diIlè a caccia di giovani talenti e il nome di Armandodel Chelsea è uno di quelli che scalda il nome del presidente De. L’attaccante albanese classe 2001 piace tantissimo al patron azzurro che addirittura, come riportato da Il Mattino, vorrebbe portarlo all’ombra del Vesuvio anche senza la possibile cessione di Victorha un fisico diverso dal nigeriano e delle caratteristiche complementari che gli permetterebbero di giocare al suo fianco. Ilci pensa e ha già mandato i suoi emissari in avanscoperta. La richiesta del Chelsea per la ...

Koulibaly, contatto Adl - Ramadani: se arriverà un'offerta sui 40 milioni sarà valutata, altrimenti si vedrà ... Kalidou Koulibaly Il Corriere dello Sport riferisce di un contatto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il manager di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani. Nulla di nuovo nei fatti: se ... Corriere dello Sport Koulibaly-Napoli, che novità: contatto De Laurentiis-agente Futuro Koulibaly, la strategia mercato Napoli. Il manager del capitano del Napoli calcio è stato in Italia e anche a Roma la scorsa settimana senza però incontrare il presidente, ma… Leggi ... Bernardeschi-Napoli: il punto della situazione sulla trattativa Federico Bernardeschi è uno degli obiettivi di mercato dichiarati dal Napoli, precisamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Con le possibili uscite di Politano e Ounas, i partenopei dovranno corr ...