L' ondata di contagi è ora L' allarme di Rasi sul Covid

Il Covid non è affatto alle nostre spalle. I contagi stanno aumentando a vista d'occhio. E parallelamente si ammorbidiscono le misure antivirus. Al cinema le protezioni alle vie respiratorie non sono più obbligatorie e anche agli esami di Stato se ne potrà fare a meno. Se n'è parlato durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda mercoledì 15 giugno su La7. "Il virus muta rapidamente - ha detto Rasi, docente di Microbiologia dell'università di Tor Vergata - Dobbiamo far accettare alle persone la realtà dei fatti. Lo scenario attuale è quello di una nuova ondata. A questo punto è necessario innanzitutto non mollare e puntare su macherine sui mezzi pubblici, comunicazione istituzionale e multidisciplinarietà. Tutte le istituzioni devono essere pronte e spiegare che le decisioni possono cambiare molto ...

