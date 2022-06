LIVE Camila Giorgi-Martincova 7-6 6-4, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra approda al secondo turno dove affronterà Davis! (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:34 secondo turno del WTA 250 di Birmingham in cui Camila affronterà la statunitense Davis, che ieri ha regolato in due set la slovena Juvan. Camila Giorgi b. Tereza Martincova 7-6 (7) 6-4. Scappa via il dritto della ceca. Con il quarto break del set la marchigiana riesce a chiudere un tignoso incontro staccando il pass per il secondo turno. 30-40 MATCH POINT Giorgi. Non passa il rovescio della ceca sul pressing da fondo di Camila. Siamo a match point. 30-30 Attacca Martincova, che chiude con il dritto in avanzamento. 15-30 Scarica su questo rovescio Martincova, che affossa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:34del WTA 250 diin cuila statunitense Davis, che ieri ha regolato in due set la slovena Juvan.b. Tereza7-6 (7) 6-4. Scappa via il dritto della ceca. Con il quarto break del set la marchigiana riesce a chiudere un tignoso incontro staccando il pass per il. 30-40 MATCH POINT. Non passa il rovescio della ceca sul pressing da fondo di. Siamo a match point. 30-30 Attacca, che chiude con il dritto in avanzamento. 15-30 Scarica su questo rovescio, che affossa ...

