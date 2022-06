“L’ha fatto in carcere”. Benno Neumair, fatti choc sul giovane accusato di avere ucciso i genitori (Di mercoledì 15 giugno 2022) Benno Neumair attualmente si trova in carcere per l’omicidio dei suoi genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Il ragazzo ha confessato l’omicidio: laa coppia bolzanina era scomparsa 4 gennaio 2021. Poi il 29 gennaio il figlio Benno Neumair era stato arrestato e il 6 febbraio la salma di Laura Perselli era stata trovata nell’Adige nei pressi di Egna. Durante l’interrogatorio di garanzia il 30enne si era avvalso della facoltà di non rispondere. Nei giorni scorsi, tramite i suoi legali, aveva invece manifestato la volontà di incontrare gli inquirenti. La confessione arrivò a marzo 2021 quando è stata comunicata dalla procura di Bolzano che ha desecretato i verbali dei due interrogatori nel corso dei quali l’indagato, alla presenza dei difensori, ha ammesso le sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)attualmente si trova inper l’omicidio dei suoiPetere Laura Perselli. Il ragazzo ha confessato l’omicidio: laa coppia bolzanina era scomparsa 4 gennaio 2021. Poi il 29 gennaio il figlioera stato arrestato e il 6 febbraio la salma di Laura Perselli era stata trovata nell’Adige nei pressi di Egna. Durante l’interrogatorio di garanzia il 30enne si era avvalso della facoltà di non rispondere. Nei giorni scorsi, tramite i suoi legali, aveva invece manifestato la volontà di incontrare gli inquirenti. La confessione arrivò a marzo 2021 quando è stata comunicata dalla procura di Bolzano che ha desecretato i verbali dei due interrogatori nel corso dei quali l’indagato, alla presenza dei difensori, ha ammesso le sue ...

