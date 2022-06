Gnonto, niente nazionale Under-19: c’entra lo Zurigo! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Wilfried Gnonto è l’uomo copertina del momento, grazie al gol realizzato contro la Germania è diventato il più giovane cannoniere della storia azzurra. Al momento il giovane ex-Inter è al centro di un caso diplomatico che potrebbe avere parecchie ripercussioni. Lo Zurigo, squadra proprietaria del suo cartellino, ha infatti deciso di non mandare l’attaccante alla fase finale dell’Under 19. Il motivo è il seguente: lo Zurigo desidererebbe che il ragazzo si riposasse, in vista dell’inizio della prossima stagione. Tra la burocrazia del regolamento il club svizzero avrebbe trovato un modo per imporre questa decisione a Gnonto. Gnonto Zurigo nazionaleLa volontà del nazionale azzurro è chiara: raggiungere i suoi compagni e partecipare al prossimo impegno, fondamentale. Per quanto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Wilfriedè l’uomo copertina del momento, grazie al gol realizzato contro la Germania è diventato il più giovane cannoniere della storia azzurra. Al momento il giovane ex-Inter è al centro di un caso diplomatico che potrebbe avere parecchie ripercussioni. Lo Zurigo, squadra proprietaria del suo cartellino, ha infatti deciso di non mandare l’attaccante alla fase finale dell’19. Il motivo è il seguente: lo Zurigo desidererebbe che il ragazzo si riposasse, in vista dell’inizio della prossima stagione. Tra la burocrazia del regolamento il club svizzero avrebbe trovato un modo per imporre questa decisione aZurigoLa volontà delazzurro è chiara: raggiungere i suoi compagni e partecipare al prossimo impegno, fondamentale. Per quanto ...

