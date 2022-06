Ginnastica ritmica, Europei Tel Aviv 2022: calendario, programma, orari e tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il calendario completo con le date, gli orari e la diretta tv degli Europei 2022 di Ginnastica ritmica in programma a Tel Aviv, Israele, dal 15 al 19 giugno. L’Italia scenderà in pedana da grande favorita, con Sofia Raffaeli e Milena Baldassari tra le individualiste e le Farfalle pronte a regalare spettacolo nella competizione a squadre. Sono attese in Israele 39 nazioni e quasi trecento ginnaste: 19 squadre, 91 Junior e 83 Individualiste Senior, di cui la delegazione azzurra conta ben undici ginnaste. Oltre a Baldassari e Raffaeli, l’Italia sarà rappresentata anche da Alexandra Agiurgiuculese tra le senior e da Tara Dragas e Alice Taglietti tra le juniores. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta e in chiaro su RaiSport nelle seguenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilcompleto con le date, glie la diretta tv deglidiina Tel, Israele, dal 15 al 19 giugno. L’Italia scenderà in pedana da grande favorita, con Sofia Raffaeli e Milena Baldassari tra le individualiste e le Farfalle pronte a regalare spettacolo nella competizione a squadre. Sono attese in Israele 39 nazioni e quasi trecento ginnaste: 19 squadre, 91 Junior e 83 Individualiste Senior, di cui la delegazione azzurra conta ben undici ginnaste. Oltre a Baldassari e Raffaeli, l’Italia sarà rappresentata anche da Alexandra Agiurgiuculese tra le senior e da Tara Dragas e Alice Taglietti tra le juniores. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta e in chiaro su RaiSport nelle seguenti ...

