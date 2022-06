Gas dalla Russia | Putin sta chiudendo i rubinetti?

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Due indizi ancora non fanno una prova. Ma manca poco. La domanda che ricorre, in queste ore, è sestia utilizzando idel gas esportatocome ulteriore arma di pressione verso l’Europa. La risposta arriverà solo con le prossime mosse, che diranno se le avvisaglie di queste ore diventeranno una strategia. Come sembra probabile. Ieri Gazprom ha annunciato la riduzione di oltre il 40% la sua capacità di consegna giornaliera di gas alla Germania, tramite il gasdotto Nord Stream, e oggi ha comunicato a Eni una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Un portavoce del gruppo ha riferito all’Adnkronos che “le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate” e che Eni “sta costantemente monitorando la situazione”. Se ...

Passando attraverso i gasdotti Yamal e Transgas, peraltro, ilrusso diretto in Italia attraversa l'Ucraina travoltaguerra. Lunedì il Gazprom ha fornito all'Europa 41,9 milioni di metri ...Si dà per scontato che i banchieri, colti di sorpresareazione, pur prevedibile, del mercato ... La società della distribuzione delprevede di investire 8,6 miliardi di euro, un incremento di ...(Adnkronos) – Due indizi ancora non fanno una prova. Ma manca poco. La domanda che ricorre, in queste ore, è se Putin stia utilizzando i rubinetti del gas esportato dalla Russia come ulteriore arma di ...Dopo la Germania tocca all’Italia. Il colosso energetico russo Gazprom ha ridotto del 15% le forniture di gas al nostro Paese. E se ieri per il taglio del 40% ai tedeschi si è parlato ...