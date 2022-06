Dani Alves non rinnoverà con il Barcellona | il commovente messaggio d’addio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ormai è ufficiale; dal prossimo anno,non vestirà più la maglia delLa Liga A quanto pare, sembra che il 39enne brasiliano non sia intenzionato a lasciare l’Europa, e che voglia proprio continuare, dopo la sua seconda parentesi in Catalogna, a giocare proprio nel continente che lo ha accudito durante la sua carriera calcistica, e in cui ha saputo esprimersi al meglio anche con le maglie di PSG, Juventus e Siviglia. Dopo aver metabolizzato la decisione del Barça di non voler prolungare il suo contratto, l’esterno verdeoro ha voluto salutare ed omaggiare i propri tifosi con un post sul suo personale profilo Instagram, in cui ha scritto così: “Ora è giunto il momento del nostro addio. Ho dedicato più di otto anni a questo club, ...

