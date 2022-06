Csm | Cucca Iv | ' ci asteniamo su tutti gli emendamenti'

Pubblicità

ROSS54PLL : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - Daniela54092686 : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - danieledv79 : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - ItaliaViva : Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la pre… -

'C'è l'esigenza di chiudere in tempi brevi per poi procedere all'elezione del prossimo. Per questo Italia Viva con altissimo senso di responsabilità e per rispetto nei confronti del ......"È stata una riunione abbastanza tesa - racconta Giuseppe, capogruppo in commissione - , ... con le elezioni alalle porte e dunque bisogna approvarla è solo dopo si potranno fare alcune ...Lo annunciato il senatore di Italia viva Giuseppe Cucca in apertura delle votazioni degli emendamenti alla riforma del Csm in aula al Senato.Roma, 15 giu. (askanews) - "C'è l'esigenza di chiudere in tempi brevi per poi procedere all'elezione del prossimo CSM. Per questo Italia Viva con altissimo senso di responsabilità e per rispetto nei c ...