Cremonese, fatta per Vasquez del Genoa: i dettagli (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Cremonese chiude per il primo colpo in vista della prossima Serie A: dal Genoa è in arrivo il difensore Vasquez La Cremonese chiude per il primo colpo in vista della prossima Serie A. Arriva dal Genoa ed è il difensore Vasquez. I rossoblù lo avevano prelevato a gennaio e ora per lui c'è la possibilità di poter giocare nuovamente in massima serie. Contatti avviati e affare pronto alla chiusura con Braida che ha bruciato la concorrenza di diverse squadre. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

