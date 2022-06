Covid Ragusa, sale a 2044 positivi: 4 morti in 24 ore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ragusa – positivi e morti in aumento in provincia di Ragusa. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 15 giugno 2022. Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 84 anni di Scicli, vaccinata con 3 dosi, e di una donna di Pozzallo, vaccinata con 3 dosi, morte entrambe al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; di una donna di 88 anni non vaccinata, morta in area Covid all’ospedale Guzzardi di Vittoria e di un uomo di 75 anni, vaccinato con 2 dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive al Giovanni Paolo II di Ragusa.I positivi in totale sono 2044 di cui 2009 si trovano in isolamento domiciliare, 35 ricoverati negli ospedali di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022)in aumento in provincia di. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp didi oggi, 15 giugno 2022. Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 84 anni di Scicli, vaccinata con 3 dosi, e di una donna di Pozzallo, vaccinata con 3 dosi, morte entrambe al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di; di una donna di 88 anni non vaccinata, morta in areaall’ospedale Guzzardi di Vittoria e di un uomo di 75 anni, vaccinato con 2 dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive al Giovanni Paolo II di.Iin totale sonodi cui 2009 si trovano in isolamento domiciliare, 35 ricoverati negli ospedali di ...

