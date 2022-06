Corriere dello Sport – “Barcellona, è Koundé la prima scelta per la difesa” (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 00:45:25 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Reduce da una stagione a due facce, quasi drammatica nella prima parte e dignitosa nella seconda con l’avvento in panchina di Xavi, il Barcellona sembra chiamato a dover fare di necessità virtù nel corso del mercato estivo che nei piani del presidente Laporta dovrà accorciare il gap creatosi con il Real Madrid, senza però dimenticare di rispettare i bilanci. Barcellona, non solo Christensen: caccia a un altro difensore Così dopo gli ingaggi a parametro zero di Franck Kessié e Andreas Christensen, destinati a puntellare centrocampo e difesa, i blaugrana sono alla ricerca di un attaccante esterno, con il brasiliano Raphinha prima scelta, ma molto più costoso ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 00:45:25 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Reduce da una stagione a due facce, quasi drammatica nellaparte e dignitosa nella seconda con l’avvento in panchina di Xavi, ilsembra chiamato a dover fare di necessità virtù nel corso del mercato estivo che nei piani del presidente Laporta dovrà accorciare il gap creatosi con il Real Madrid, senza però dimenticare di rispettare i bilanci., non solo Christensen: caccia a un altro difensore Così dopo gli ingaggi a parametro zero di Franck Kessié e Andreas Christensen, destinati a puntellare centrocampo e, i blaugrana sono alla ricerca di un attaccante esterno, con il brasiliano Raphinha, ma molto più costoso ...

