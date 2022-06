Che gioia per l’atalantino Scalvini: esordio in Nazionale a 18 anni (Di mercoledì 15 giugno 2022) C’è un po’ di gioia per Bergamo nell’infausta serata della Nazionale Italiana, sconfitta per 5-2 dalla Germania in Nations League. Il merito è dell’ultimo gioiello prodotto da Zingonia, Giorgio Scalvini, che ad appena 18 anni si è tolto la soddisfazione di esordire con la maglia azzurra. Roberto Mancini gli ha regalato la gioia di subentrare all’intervallo a Giacomo Raspadori: con la maglia numero 19 sulla schiena, Scalvini ha giocato a centrocampo, provando a limitare i danni contro il dominio tedesco, riuscendo comunque a risaltare — per quanto possibile in un contesto tutt’altro che semplice. La personalità d’altronde non è mai mancata al nativo di Chiari, all’Atalanta dal 2015 e quest’anno protagonista in prima squadra con 21 presenze agli ordini di Gian Piero ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) C’è un po’ diper Bergamo nell’infausta serata dellaItaliana, sconfitta per 5-2 dalla Germania in Nations League. Il merito è dell’ultimo gioiello prodotto da Zingonia, Giorgio, che ad appena 18si è tolto la soddisfazione di esordire con la maglia azzurra. Roberto Mancini gli ha regalato ladi subentrare all’intervallo a Giacomo Raspadori: con la maglia numero 19 sulla schiena,ha giocato a centrocampo, provando a limitare i dcontro il dominio tedesco, riuscendo comunque a risaltare — per quanto possibile in un contesto tutt’altro che semplice. La personalità d’altronde non è mai mancata al nativo di Chiari, all’Atalanta dal 2015 e quest’anno protagonista in prima squadra con 21 presenze agli ordini di Gian Piero ...

