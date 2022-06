Borse Ue in rialzo dopo la Bce, sale anche Wall Street in attesa della Fed. Spread a picco (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il meeting ad hoc della Bce spinge l'euro, si calma la tensione sull'obbligazionario con il rendimento del BTp decennale sotto il 4%. Petrolio in calo, il gas resta sopra i 100 euro al MWh Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il meeting ad hocBce spinge l'euro, si calma la tensione sull'obbligazionario con il rendimento del BTp decennale sotto il 4%. Petrolio in calo, il gas resta sopra i 100 euro al MWh

Pubblicità

lorenzino902 : Borse in rialzo dopo la Bce, lo spread in calo - classcnbc : #UPDATE - Le borse europee accelerano al rialzo: ????+3,3% ????+1,8% ????+1,9% ????+1,7% A Piazza Affari in luce le banch… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bce annuncia scudo anti-spread: borse in rialzo, scende il differenziale L'a… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee partono bene. Piazza Affari in leggero rialzo #ANSA - ManuelaDonghi : ?? A @radiodeejay con 'LA FINANZA IN GIRO' con i guerrieri dell'alba di @andreaemichele ?Oggi mi avete chiesto di… -