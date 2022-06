Pubblicità

fattoquotidiano : L'ex-insegnante transgender si toglie la vita, il ministro D'Inca “Una storia di sofferenza” (Leggi) - CalogeroNicolo : RT @MediasetTgcom24: Belluno, prof transgender si dà fuoco in un camper | Nel 2015 l'outing che la emarginò #belluno - MediasetTgcom24 : Belluno, prof transgender si dà fuoco in un camper | Nel 2015 l'outing che la emarginò #belluno - luigiscorca : RT @fattoquotidiano: L'ex-insegnante transgender si toglie la vita, il ministro D'Inca “Una storia di sofferenza” (Leggi) - disinformate_it : RT @fattoquotidiano: L'ex-insegnante transgender si toglie la vita, il ministro D'Inca “Una storia di sofferenza” (Leggi) -

Leggi Anche Se in cattedra arriva iltrans La vicenda - L'ultima parola spetterà all'esame del Dna disposto dalla Procura di: il risultato chiuderà formalmente la storia di Cloe Bianco, ...di Riccardo Jannello AURONZO DI CADORE () Non ha mai scritto la parola suicidio, anche se alla fine Luca Bianco, o meglio Cloe, insegnante di fisica, transgender, la cui condizione l'aveva fatta trasferire dall'aula alla segreteria ...In attesa dei risultati del Dna, è stato dato un nome ai resti rinvenuti tra le fiamme ad Auronzo di Cadore: si tratta della 50enne Cloe Bianco, all'anagrafe Luca Bianco. Sul suo blog annunciava il su ...Ma l'ex docente transgender la propria fine, con il fuoco appiccato al camper in cui viveva, l'aveva scritta e progettata da tempo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, è stata la stessa Bian ...