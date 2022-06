Bacoli | trovato in mare cadavere di un 44enne | indagano Carabinieri e Guardia Costiera

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Indagini in corso dopo il ritrovamento neldideldi un uomo di 44 anni: si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte. Inquietante scoperta neldi, dove è stato riildi un uomo di 44 anni. Come riporta “Fanpage”, la scorsa notte idella locale

Pubblicità

antonellaa262 : Indagini in corso dopo il ritrovamento nel mare di Bacoli del cadavere di un uomo di 44 anni: si attende l’autopsia… - VesuvioLive : Mistero a Bacoli, trovato un cadavere in mare: è un uomo con precedenti penali -

Fanpage.it

... lontano dai propri cari Anche ai bambini è capitato e si èun modo per non soffrire ... Sono nato a Pozzuoli e vivo a, a due bracciate da Procida. Insomma, leggendo il racconto di ...L'hannole guardie penitenziarie alla prima ispezione della giornata. Cosimo Di Lauro, il boss di ... Melito, Mugnano, Marano, Giugliano e, Casavatore e Arzano. Fra le famiglie coinvolte ... A Bacoli trovato un cadavere in mare, è di un uomo di 44 anni: indagini in corso Il corpo è stato recuperato e trasportato all’obitorio, dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte ...L'hanno trovato le guardie penitenziarie alla prima ispezione della giornata. Cosimo Di Lauro, il boss di Secondigliano condannato a tre ergastoli, è morto ieri nel carcere di Opera dov'era detenuto i ...