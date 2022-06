Auto rubate e smontate, 84 colpi in un anno in Campania: fissato il Riesame per tre sanniti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, dinanzi alla XII Collegio D del Tribunale di Napoli, è fissato il Riesame per le persone coinvolte nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere inerente al furto e riciclaggio di vetture. Avrebbero compiuto almeno 84 furti d’Auto tra le province di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento, i 18 soggetti raggiunti dalle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale casertano indiziati di associazione a delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di Auto. Per undici indagati, il Gip aveva disposto il carcere, per tre i domiciliari e per altri quattro l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Nei guai tra questi anche tre sanniti per i quali fu disposto l’obbligo di dimora: Ilario Covino 24enne, Felice Covino 46enne ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, dinanzi alla XII Collegio D del Tribunale di Napoli, èilper le persone coinvolte nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere inerente al furto e riciclaggio di vetture. Avrebbero compiuto almeno 84 furti d’tra le province di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento, i 18 soggetti raggiunti dalle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale casertano indiziati di associazione a delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di. Per undici indagati, il Gip aveva disposto il carcere, per tre i domiciliari e per altri quattro l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Nei guai tra questi anche treper i quali fu disposto l’obbligo di dimora: Ilario Covino 24enne, Felice Covino 46enne ...

