Atp 500 Queen’s 2022 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 16 giugno con Berrettini

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp 500 Queen's 2022 per quanto riguarda gli ottavi di finale fissati per giovedì 16 giugno. In campo c'è Matteo Berrettini, che se la vedrà contro il pericoloso american Denis Kudla, lucky loser ma che ha qualche arma per mettere in difficoltà il formidabile azzurro che viene dalla vittoria di Stoccarda. Questo incontro si giocherà come secondo di giornata a partire dalle ore 13 sul Centre Court. Di seguito la programmazione. CENTRE COURT ore 13 Paul vs (PR) Wawrinka a seguire (LL) Kudla vs (2) Berrettini a seguire (WC) Peniston vs Cerundolo a seguire Krajinovic vs (Q) Querrey SportFace.

