ANSA e le madri Medea

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Oggi ci mettiamo davvero poco, suieri 14 giugno è uscito un titolo che a nostro avviso rientra perfettamente nel concetto di disinformazione. Il titolo è questo: Quelle, in 20 anni 480 vittime figlicidi Sui social viene condiviso solo col titolone, ma se leggiamo il testo dell’articolo nelle primissime righe troviamo: In vent’anni oltre 480 bimbi morti in Italia per mano dei genitori: sei figlicidi su dieci sono commessi dalla madre, mentre i figli maschi sono le vittime prevalenti sia delle mamme che dei padri assassini. Quindi, non sono solo “” ma anche padri, in misura lievemente minore, ma non così tanto. Se (se, e vediamo a breve perché) i numeri citati sono corretti, su 480 vittime 288 sono per mano di mamma e 192 per mano di papà. Titolare come se fossero solo le mamme a commettere ...