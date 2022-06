Alberto Zangrillo, la terribile notizia l’ha colpito poco fa: “Ecco tutta la verità” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il professor Alberto Zangrillo è primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell’Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e collabora presso la Casa di Cura La Madonnina. Il suo nome dell’ultimo periodo è diventato noto al grande pubblico per i suoi interventi in Tv sul Covid-19. In questi giorni, il professor Zangrillo ha fatto parlare di sé a causa di alcuni post sui social dove si diceva che fosse stato indagato per truffa. In realtà questi post non riportano la verità. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.



Il professor Alberto Zangrillo in questi giorni è diventato vittima di una fake news. In questi giorni è circolata ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il professorè primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell’Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e collabora presso la Casa di Cura La Madonnina. Il suo nome dell’ultimo periodo è diventato noto al grande pubblico per i suoi interventi in Tv sul Covid-19. In questi giorni, il professorha fatto parlare di sé a causa di alcuni post sui social dove si diceva che fosse stato indagato per truffa. In realtà questi post non riportano la. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.Il professorin questi giorni è diventato vittima di una fake news. In questi giorni è circolata ...

Pubblicità

Oxhine : RT @OpenFactCheck: Prendono una notizia del 2015 e la pubblicano come 'attuale'. Questa volta la vittima è Alberto Zangrillo, accusato di t… - il_tommi12 : «Faccio gli auguri al ministro […] ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un n… - OpenFactCheck : Prendono una notizia del 2015 e la pubblicano come 'attuale'. Questa volta la vittima è Alberto Zangrillo, accusato… - DavidPuente : Prendono una notizia del 2015 e la pubblicano come 'attuale'. Questa volta la vittima è Alberto Zangrillo, accusato… - 11D49B24 : “Carnesecchi clinicamente non esiste più” Alberto Zangrillo #Carnesecchi -