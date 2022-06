A Napoli il rapporto McKinsey sulle banche locally significant | nuovi modelli di business e capabilities per essere competitivi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Quale strada lecosiddettehanno da percorrere per vincere la sfida dell’innovazione, dei cambi repentini di comportamento della clientela, per far fronte alle nuove istanze che il mercato pone? Sembra un po’ questo l’interrogativo finale delpresentato oggi a, in esclusiva per l’Università degli Studi diFederico II, nell’ambito di una giornata promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) e dall’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (Aifirm) nella suggestiva cornice del Centro Congressi d’ateneo di Via Partenope 36. E una strada il team disembrerebbe indicarla. Anzi si tratta di più strade, che vengono consigliate dagli esperti della società ...