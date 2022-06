A Bollate la prima pista di atletica per i detenuti in un carcere (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Abbattere i muri e correre, farsi spingere dal vento sul rosso morbido di un'elegante pista di atletica. La prima in un carcere italiano, ed è, non per caso, a Bollate, uno dei pochi istituti di pena ‘costituzionali' che prova a riconsegnare davvero al mondo persone nuove. Per disegnare questa linea sinuosa, che rimanda agli ultimi successi più folgoranti dello sport olimpico italiano, il cemento armato è stato proprio buttato giù. “L'idea, promossa dal Politecnico di Milano, è di rivedere gli spazi per i detenuti - spiega all'AGI Francesco Maisto, il garante per le persone ristrette del Comune -. Intervenire sui cosiddetti ‘cortili di passeggio', vaste aree limitate e caldissime, fatte con la pece. E fare dei buchi nei muri dove, eccola, spunta la pista in ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Abbattere i muri e correre, farsi spingere dal vento sul rosso morbido di un'elegantedi. Lain unitaliano, ed è, non per caso, a, uno dei pochi istituti di pena ‘costituzionali' che prova a riconsegnare davvero al mondo persone nuove. Per disegnare questa linea sinuosa, che rimanda agli ultimi successi più folgoranti dello sport olimpico italiano, il cemento armato è stato proprio buttato giù. “L'idea, promossa dal Politecnico di Milano, è di rivedere gli spazi per i- spiega all'AGI Francesco Maisto, il garante per le persone ristrette del Comune -. Intervenire sui cosiddetti ‘cortili di passeggio', vaste aree limitate e caldissime, fatte con la pece. E fare dei buchi nei muri dove, eccola, spunta lain ...

