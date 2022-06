Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 09:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dal Rid al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente le proiezioni i primi risultati Per le comunali di domenica centrodestra a Genova Palermo e L’Aquila il capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci si confermerebbe al primo turno Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale eletto sindaco su Franco Miceli centro-sinistra all’Aquila Pierluigi del centrodestra in vantaggio ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro lo scorso della Liga di essere collante del centrodestra anche sacrificando in prima persona è la strada vincente l’ha detto ieri il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa in via bellerio a Milano commentando il risultato delle amministrative sottolineando Fra l’altro il contributo del partita Palermo e Genova Piazza e vini centrodestra le politiche vince ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dal Rid al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente le proiezioni i primi risultati Per le comunali di domenica centrodestra a Genova Palermo e L’Aquila il capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci si confermerebbe al primo turno Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale eletto sindaco su Franco Miceli centro-sinistra all’Aquila Pierluigi del centrodestra in vantaggio ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro lo scorso della Liga di essere collante del centrodestra anche sacrificando in prima persona è la strada vincente l’ha detto ieri il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa in via bellerio a Milano commentando il risultato delle amministrative sottolineando Fra l’altro il contributo del partita Palermo e Genova Piazza e vini centrodestra le politiche vince ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - brotto_marco : RT @giusan54: @brotto_marco Certo. Nel frattempo ecco Monti tornare a parlare contro IT: - news24_inter : #Radu verso il prestito ?? - ilFattoMolfetta : SCRIVIMI PER SBAGLIO: AMORE E GENERAZIONE Z SECONDO GIUSEPPE DE CANDIA, ARTISTA MOLFETTESE -