Ultime Notizie – L’appello di Berlusconi ai grillini: “Venite con noi” (Di martedì 14 giugno 2022) La ”crisi irreversibile” dei Cinque stelle ”rende la coalizione di sinistra non competitiva” in vista delle politiche del 2023. Silvio Berlusconi riunisce ad Arcore i vertici azzurri per fare il punto sulle amministrative. Il Cav è convinto che il flop dei pentastellati, guidati da Giuseppe Conte, può favorire un ‘esodo’ degli elettori grillini delusi verso i lidi moderati di Fi: ”La scomparsa dei Cinque Stelle ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta altrettanto forte, ma più seria, alla crisi di credibilità della politica”. Non solo. Numeri alla mano, l’ex premier vede Fi la casa naturale per tutti quei moderati di centro che non si riconoscono nella destra sovranista e nel Pd. ”I dati elettorali -spiega il leader azzurro- confermano che le liste centriste -anche dove hanno ottenuto risultati significativi- non sono riuscite ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) La ”crisi irreversibile” dei Cinque stelle ”rende la coalizione di sinistra non competitiva” in vista delle politiche del 2023. Silvioriunisce ad Arcore i vertici azzurri per fare il punto sulle amministrative. Il Cav è convinto che il flop dei pentastellati, guidati da Giuseppe Conte, può favorire un ‘esodo’ degli elettoridelusi verso i lidi moderati di Fi: ”La scomparsa dei Cinque Stelle ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta altrettanto forte, ma più seria, alla crisi di credibilità della politica”. Non solo. Numeri alla mano, l’ex premier vede Fi la casa naturale per tutti quei moderati di centro che non si riconoscono nella destra sovranista e nel Pd. ”I dati elettorali -spiega il leader azzurro- confermano che le liste centriste -anche dove hanno ottenuto risultati significativi- non sono riuscite ...

