Temptation Island, è ritorno di fiamma per una discussa coppia dell’ultima edizione? (Di martedì 14 giugno 2022) È ormai trascorso quasi un anno dall’ultima edizione Temptation Island 9, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, al momento lasciato in stand by dai vertici di Mediaset. I fan del programma si erano appassionati in particolar modo a una delle coppie che entrata affiatatissima, ha poi messo un punto alla loro storia, uscendo separatamente: Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Alessandro e Jessica invece si sono detti addio dopo che l’uomo si era avvicinato alla single Carlotta Adacher, oggi legata a Giulio Raselli. Anche Jessica aveva mostrato interesse verso uno dei tentatori, Davide Basolo, sebbene poi avesse scelto di uscire dal reality da sola. Nel corso dei mesi la (ex) coppia è stata più volte al centro dei rumor. Secondo il popolo del web infatti i due avrebbero finto di stare insieme per ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 giugno 2022) È ormai trascorso quasi un anno dall’ultima9, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, al momento lasciato in stand by dai vertici di Mediaset. I fan del programma si erano appassionati in particolar modo a una delle coppie che entrata affiatatissima, ha poi messo un punto alla loro storia, uscendo separatamente: Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Alessandro e Jessica invece si sono detti addio dopo che l’uomo si era avvicinato alla single Carlotta Adacher, oggi legata a Giulio Raselli. Anche Jessica aveva mostrato interesse verso uno dei tentatori, Davide Basolo, sebbene poi avesse scelto di uscire dal reality da sola. Nel corso dei mesi la (ex)è stata più volte al centro dei rumor. Secondo il popolo del web infatti i due avrebbero finto di stare insieme per ...

