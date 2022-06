Stefano De Martino torna in tv con un nuovo show (e sfida la Gregoraci) (Di martedì 14 giugno 2022) Stefano De Martino è pronto a tornare con un nuovo show, che lo vedrà al fianco di uno dei volti più amati di radio e tv. Stiamo parlando di una delle novità del palinsesto estivo di Rai 2, Tim Summer Hits 2022, che farà tornare la musica live nelle piazze d’Italia, con gli artisti di maggior successo del momento. Insieme a De Martino alla conduzione della trasmissione estiva ci sarà Andrea Delogu, un duo che sfiderà a colpi di tormentoni i diretti concorrenti Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, al timone di Battiti Live. Tim Summer Hits 2022, il nuovo show di Rai 2 Nel palinsesto estivo di Rai 2 sta per arrivare un nuovo programma, che porterà una ventata di freschezza e leggerezza nelle case degli ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022)Deè pronto are con un, che lo vedrà al fianco di uno dei volti più amati di radio e tv. Stiamo parlando di una delle novità del palinsesto estivo di Rai 2, Tim Summer Hits 2022, che faràre la musica live nelle piazze d’Italia, con gli artisti di maggior successo del momento. Insieme a Dealla conduzione della trasmissione estiva ci sarà Andrea Delogu, un duo che sfiderà a colpi di tormentoni i diretti concorrenti Elisabettae Alan Palmieri, al timone di Battiti Live. Tim Summer Hits 2022, ildi Rai 2 Nel palinsesto estivo di Rai 2 sta per arrivare unprogramma, che porterà una ventata di freschezza e leggerezza nelle case degli ...

