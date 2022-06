Spiaggia di Cammarana a Scoglitti | Pelligra | mancano servizi e passerella per disabili

(Di martedì 14 giugno 2022) Vittoria – Peggio di così l’estate 2022 dinon poteva cominciare. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Vittoria, Biagio, segretario del movimento cittadino Sviluppo ibleo, che sollecita un intervento legato soprattutto ailungo ladi. “Ci sono tratti, lungo la costa della nostra frazione rivierasca – afferma– che non sono tenuti in debita considerazione.E di certoè tra questi. Basta fare un sopralluogo per rendersi conto della gravità della situazione. Intanto la pulizia, effettuata in ritardo, dopo che la stagione di fatto era stata avviata da un paio di settimane. Aggiungiamo anche la chiusura del ponte che dovrebbe collegare questa parte della riviera con il museo archeologico di ...

Quotidiano di Ragusa

...gli altri colleghi una soluzione per evitare chee tutte le attività economiche della zona siano isolate. Come se non bastasse, c'è anche un branco di cani, in alcuni tratti della, ......