Smart working e auto elettriche hanno ridotto le emissioni: la ricerca del CNR (Di martedì 14 giugno 2022) Una nuova ricerca condotta da CNR e pubblicata su Nature Sustainability dimostra come puntando sulla mobilità elettrica e sul lavoro agile da casa, o Smart working, possiamo effettivamente ridurre le emissioni più inquinanti Abbiamo già visto come durante la pandemia l’impossibilità di spostarsi utilizzando l’auto e la riduzione della produzione industriale abbiano avuto una conseguente L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 giugno 2022) Una nuovacondotta da CNR e pubblicata su Nature Sustainability dimostra come puntando sulla mobilità elettrica e sul lavoro agile da casa, o, possiamo effettivamente ridurre lepiù inquinanti Abbiamo già visto come durante la pandemia l’impossibilità di spostarsi utilizzando l’e la riduzione della produzione industriale abbiano avuto una conseguente L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Mondo3 : #Fastweb: definito un nuovo modello di organizzazione del lavoro nel post pandemia all’insegna di flessibilità e re… - businessonlinei : Le migliori aziende italiane per lo smart working 2022 - federica1011 : Voglio lo smart working anche per le amicizie - Falconfab3 : @Ilona_ple @Miky77Coni Smart working non è sinonimo di telelavoro. Cmq il termine lo ha inventato quello della 'pr… - Nmarru : RT @GabrieleIuvina1: @rpalazzolo @iuvinale_n In un ente pubblico i dipendenti in smart working hanno fatto causa per rimborso elettricità e… -