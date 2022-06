Roma: crolla un pezzo di arco di Porta Maggiore (Di martedì 14 giugno 2022) E’ avvenuto questa mattina intorno alle 6.15. Un pezzo di arco di Porta Maggiore, nel centro della capitale, all’incrocio tra Porta Maggiore e Piazzale Labicano, si è staccato dal monumento, cadendo a terra. Sul posto gli agenti del Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l’area. E’ stato poi interdetto il passaggio pedonale sottostante. Intervenute, oltre ai vigili del fuoco, anche pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza della polizia locale per agevolare la viabilità nell’area. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 14 giugno 2022) E’ avvenuto questa mattina intorno alle 6.15. Undidi, nel centro della capitale, all’incrocio trae Piazzale Labicano, si è staccato dal monumento, cadendo a terra. Sul posto gli agenti del Gruppo Trevi della polizia locale diCapitale, che hanno messo in sicurezza l’area. E’ stato poi interdetto il passaggio pedonale sottostante. Intervenute, oltre ai vigili del fuoco, anche pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza della polizia locale per agevolare la viabilità nell’area. Segui ZON.IT su Google News.

