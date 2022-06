(Di martedì 14 giugno 2022)– Tre pittori e uno scultore. Sono i protagonisti di “”, ladel collettivo Artisticamente Med che è stata inaugurata sabato scorso all’auditorium San Vincenzo Ferreri die che andrà avanti sino a domenica 19 giugno, con orari per i visitatori dalle 18 alle 21,30. E’ stato un vernissage molto partecipato e reso ancora più suggestivo dall’incanto musicale creato dal Duo romantico formato da Giada Scarpato, mezzo soprano, e Valerio Massaro, chitarra, che non ha mancato di attirare l’attenzione di chi era presente. In più la presentazione dell’avvocata Giovanna Latino che ha descritto la “vis” artistica dei quattro animatori dell’esposizione, vale a dire Giovanna Giacquinta, Silvana Salinaro, Andrea Calabrò e Marcello Migliorisi. Quest’ultimo uno scultore, gli ...

quotidianodirg : #Ragusa – Tutto pronto per il vernissage di "Realtà silenti", la #mostra di arte contemporanea proposta da…

Realtà silenti, mostra unica a Ragusa Ibla