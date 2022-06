Queen' s | Berrettini | esordio vincente Evans ko | ora gli ottavi | ' Voglio un altro titolo'

Pubblicità

Compiuto il primo step verso la difesa del titolo al torneo del's per Matteoche, reduce dal successo di Stoccarda, porta la sua serie di vittorie consecutive a cinque dal rientro alle competizioni. Sconfitto all'esordio il giocatore di casa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO18.38 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 18.36 Diamo un'occhiata alle statistiche del match: 21 ace e 3 doppio falli per l'azzurro contro 4 ace e 4 doppi fallo di Dan Evans. ...Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Matteo Berrettini nel torneo inglese del Queen's dove il campione romano proverà a difendere il titolo conquistato nella passata edizione. L'azzurro ha ...Esordio ok per Matteo Berrettini al Cinch Championships ATP 500 che si sta svolgendo in questi giorni nello storico Queen's Club di Londra.