"Putin non è il lupo e la Nato non è Cappuccetto rosso" (Di martedì 14 giugno 2022) In una lunga intervista pubblicata dalla Stampa, Bergoglio torna a parlare della guerra in Ucraina sottolineando come non ci siano né buoni né cattivi Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) In una lunga intervista pubblicata dalla Stampa, Bergoglio torna a parlare della guerra in Ucraina sottolineando come non ci siano né buoni né cattivi

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dispiace spegnere l'entusiasmo dell'On.#Quartapelle del #PD, ma a #Roma non abbiamo le palme e i grattaceli della f… - _Nico_Piro_ : Detto questo veniamo al grano. Le visioni sulla crisi in corso sono due. Di certo non riesco ad esprimere meglio de… - HuffPostItalia : La scommessa sbagliata di Conte e Salvini: fare l'occhiolino a Putin alle elezioni non paga - giuleg : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… - Brasviz1 : RT @claudiovelardi: 'La Nato ha provocato Putin', dice @Pontifex_it, riferendo le parole di un Capo di Stato, di cui però non fa il nome. M… -