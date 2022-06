L’Ecdc non collega il vaiolo delle scimmie ai laboratori ucraini (Di martedì 14 giugno 2022) Il 24 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si riporta cosa avrebbe rivelato una fonte anonima delL’Ecdc a un «investigatore indipendente» di nome «Dr. Benjamin Braddock». Nel post si legge che la fonte «ha detto che l’analisi preliminare del ceppo di vaiolo delle scimmie attualmente in corso ha rilevato che il virus proveniva da un laboratorio e potrebbe essere correlato alla ricerca biologica degli Stati Uniti in Ucraina». Si tratta di un contenuto fuorviante e privo di riscontri, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il vaiolo delle scimmie è un’infezione endemica ??presente in diversi Paesi dell’Africa occidentale e centrale, causata da un virus della stessa famiglia del vaiolo, ma che si ... Leggi su facta.news (Di martedì 14 giugno 2022) Il 24 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si riporta cosa avrebbe rivelato una fonte anonima dela un «investigatore indipendente» di nome «Dr. Benjamin Braddock». Nel post si legge che la fonte «ha detto che l’analisi preliminare del ceppo diattualmente in corso ha rilevato che il virus proveniva da uno e potrebbe essere correlato alla ricerca biologica degli Stati Uniti in Ucraina». Si tratta di un contenuto fuorviante e privo di riscontri, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Ilè un’infezione endemica ??presente in diversi Paesi dell’Africa occidentale e centrale, causata da un virus della stessa famiglia del, ma che si ...

Pubblicità

impeccabile_n : RT @Artemisiadicari: Non esiste nessuna epidemia #vaiolodellescimmie È solo l'ennesima frode del NWO nazista. Vogliono esseri disumanizzati… - salvo_fedele : @Lucrezi11997007 @ECDC_EU E in ogni caso l'esempio che ho fatto è solo il più eclatante x il grande pubblico. Ci so… - salvo_fedele : @Lucrezi11997007 @ECDC_EU Abbiamo anticorpi nella sierologia che distinguono facilmente vaccinati da non vaccinati;… - Lucrezi11997007 : @salvo_fedele @ECDC_EU Ma non può essere che non li abbiano testati perché sanno già che sono vaccinati o che hanno… - ProfOculista : Covid. La nuova mappa Ecdc: epidemia in ritirata e anche l'Italia non è più tutta rosso scuro @QSanit -

Vaiolo scimmie, Ue compra 110mila vaccini Lo dice la direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon, collegata in ... anche se, ricorda, "la trasmissione del virus non è legata all'... L'espansione fuori dai Paesi in cui il virus è endemico "è iniziato il 7 ... Ecdc "Omicron 4 e 5 dominanti in autunno"/ Corsa contro il tempo per il nuovo vaccino Secondo l'Ecdc Omicron 4 e 5 saranno dominanti nel giro di poche settimane. Le nuove varianti del covid non sembrano essere più aggressive rispetto all'Omicron originale, ma stando al Centro europeo per la ... Facta Lo dice la direttrice dell'Andrea Ammon, collegata in ... anche se, ricorda, "la trasmissione del virusè legata all'...'espansione fuori dai Paesi in cui il virus è endemico "è iniziato il 7 ...SecondoOmicron 4 e 5 saranno dominanti nel giro di poche settimane. Le nuove varianti del covidsembrano essere più aggressive rispetto all'Omicron originale, ma stando al Centro europeo per la ... Fuori Contesto - L'Ecdc non collega il vaiolo delle scimmie ai laboratori ucraini