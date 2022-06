La sofferenza nonché la gioia di interpretare Ear Man in Crimes of the Future

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 giugno 2022) Non è facile essere la presenza più inquietante in un film dove vengono effettuate numerose asportazioni di organi, in cui Kristen Stewart dichiara che la chirurgia è «il nuovo sesso» e nel quale Léa Seydoux infila la propria lingua nella cavità addominale aperta di Viggo Mortensen. Sembra un caleidoscopio di morbose assurdità, eppure il personaggio di Ear Man inof theriesce nell’apocalittica impresa.of theè la nuova incursione del regista David Cronenberg nel body horror, il genere che ha praticamente inventato sin dal 1999. La vicenda è ambientata in un'epoca in cui gli esseri umani si sono evoluti fino a far crescere spontaneamente nuovi organi e il dolore è stato sradicato. Il risultato è la nascita di ogni genere di arte performativa underground, semierotica ed estrema. Basta ...