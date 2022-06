«La cosa più bella della vita? Fare un grande crescendo» (Di martedì 14 giugno 2022) Quando hai dalla tua un repertorio pieno zeppo di singoli che sono andati molto bene in radio (e non solo), non è semplice scappare dall’effetto karaoke. Non che sia un male, per carità. Ma nei concerti che finiscono per diventare celebrazioni di carriere è sempre in agguato il pensiero nostalgico di un passato glorioso. Il riferimento a tempi bellissimi in cui eravamo tutti più leggeri e spensierati (che poi, vai a capire se era veramente così…). Con Cesare Cremonini si canta. Eccome se si canta. Ma lo show è proprio un’altra cosa: niente sguardo triste al passato. Si è travolti da un presente che è pieno di vita, scoperte e scommesse. Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) Quando hai dalla tua un repertorio pieno zeppo di singoli che sono andati molto bene in radio (e non solo), non è semplice scappare dall’effetto karaoke. Non che sia un male, per carità. Ma nei concerti che finiscono per diventare celebrazioni di carriere è sempre in agguato il pensiero nostalgico di un passato glorioso. Il riferimento a tempi bellissimi in cui eravamo tutti più leggeri e spensierati (che poi, vai a capire se era veramente così…). Con Cesare Cremonini si canta. Eccome se si canta. Ma lo show è proprio un’altra: niente sguardo triste al passato. Si è travolti da un presente che è pieno di, scoperte e scommesse. Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista ...

