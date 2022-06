Italia, Donnarumma: «Errore sul gol? Se vogliamo fare polemiche continuiamo pure» (Di martedì 14 giugno 2022) Gianluigi Donnarumma, capitano dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Germania Gianluigi Donnarumma, capitano dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Germania. Le sue dichiarazioni: «Siamo arrabbiati e delusi. Dobbiamo ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che noi non siamo questi. Abbiamo sbagliato tutto questa sera. Ci dispiace per i nostri tifosi, qualche occasione l’abbiamo avuta ma così non può andare bene. Errori? Se vogliamo fare polemiche continuiamo a parlare del fallo che ho subito contro il Real Madrid. Io ho fatto un discorso di squadra e analizzato la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Gianluigi, capitano dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Germania Gianluigi, capitano dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Germania. Le sue dichiarazioni: «Siamo arrabbiati e delusi. Dobbiamo ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che noi non siamo questi. Abbiamo sbagliato tutto questa sera. Ci dispiace per i nostri tifosi, qualche occasione l’abbiamo avuta ma così non può andare bene. Errori? Sea parlare del fallo che ho subito contro il Real Madrid. Io ho fatto un discorso di squadra e analizzato la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

