Isola 2022, Edoardo Tavassi torna (finalmente) tra i naufraghi e ammette: «Mercedesz…» (Di martedì 14 giugno 2022) Negli ultimi giorni la sua assenza aveva preoccupato tutti, naufraghi e pubblico. Ma Edoardo Tavassi è tornato finalmente a Cayo Cochinos, insieme ai suoi amici naufraghi, pronto per il rush finale dell’Isola dei Famosi. Per uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione del reality condotto da Ilary Blasi è insorto un problema a un dente, ma adesso è pronto a godersi gli ultimi giorni in Honduras. E al suo ritorno, sembra proprio aver sentito la mancanza dei suoi compagni di avventura, ma per la precisione di una naufraga in particolare: Mercedesz Henger. Il fratello di Guendalina Tavassi con la sua simpatia ha conquistato il pubblico italiano e sembra aver fatto breccia anche nel cuore della bella Mercedesz. Il suo abbandono temporaneo ... Leggi su blog.libero (Di martedì 14 giugno 2022) Negli ultimi giorni la sua assenza aveva preoccupato tutti,e pubblico. Matoa Cayo Cochinos, insieme ai suoi amici, pronto per il rush finale dell’dei Famosi. Per uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione del reality condotto da Ilary Blasi è insorto un problema a un dente, ma adesso è pronto a godersi gli ultimi giorni in Honduras. E al suo ritorno, sembra proprio aver sentito la mancanza dei suoi compagni di avventura, ma per la precisione di una naufraga in particolare: Mercedesz Henger. Il fratello di Guendalinacon la sua simpatia ha conquistato il pubblico italiano e sembra aver fatto breccia anche nel cuore della bella Mercedesz. Il suo abbandono temporaneo ...

