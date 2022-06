Francesco Guccini | 5 canzoni + 1 che non sapevi avesse scritto - Magazine - quotidiano net

Pubblicità

chetempochefa : Facciamo tanti auguri a Francesco #Guccini, che oggi compie 82 anni ???? @GucciniOfficial #CTCF #14giugno - RaiRadio2 : Buon compleanno al Maestro @GucciniOfficial che oggi #14giugno compie 82 anni?? - SkyTG24 : Tanti auguri Francesco Guccini, il cantautore compie 82 anni. FOTO - lucabigalli : RT @chetempochefa: Facciamo tanti auguri a Francesco #Guccini, che oggi compie 82 anni ???? @GucciniOfficial #CTCF #14giugno - Claudiobiankini : @RobertoRenga Mi sa che il 14 giugno è un gran giorno ; perché oltre al Che e al sottoscritto (??) è nato pure Francesco Guccini ... -

, uno dei simboli della canzone d'autore italiana, compie 82 anni il 14 giugno. L'artista, nel corso della sua lunga carriera, non è stato soltanto una delle voci più ...: 'Non sopporto più la musica' di Capital Web Venerdì 10 giugnoè intervenuto al Festival ' La città dei lettori ' a Villa Bardini a Firenze per presentare il suo ...Il cantautore emiliano compie 82 anni il 14 giugno: ecco alcuni brani che ha firmato e che sono stati cantati da suoi colleghi ...Canzone Per Un’amica, uno dei primi successi di Francesco Guccini Scritta nel 1967 con il titolo provvisorio di “In Morte si S.F.” è dedicata ad un’amica del cantautore, Silvana Fontana, morta in un ...