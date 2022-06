Draghi | “Difendiamo pace e tolleranza | valori della Repubblica e dell’Ue”

(Di martedì 14 giugno 2022) GERUSALEMME – “L’Italia è impegnata con la massima determinazione a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme e a difendere ifondanti, fratellanza e”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il primo ministro israeliano Naftali Bennett a Gerusalemme. “Israele è per noi un Paese amico, un partner fondamentale – ha sottolineato– i nostri rapporti sono stretti e si sono rafforzati negli ultimi anni in ambito sanitario, economico e commerciale. Dall’iniziopandemia c’è stato un continuo scambio di informazioni tra i nostri governi e vogliamo che questa collaborazione prosegua e si ...

Secondo giorno di visita a Gerusalemme per Draghi, che oggi ha incontrato il Primo Ministro israeliano, Naftali Bennett.