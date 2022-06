Csm: Letta, 'dopo flop referendum Lega ancora blocca riforma, governo metta fiducia' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Il calo di partecipazione è un problema enorme" e su questo ha anche inciso "un uso distorto dei referendum, ha frenato anche il voto delle amministrative". Così Enrico Letta a Di Martedì. "Mentre noi stiamo parlando, in Parlamento si discute la riforma della giustizia. La reazione della Lega al referendum che ha voluto e perso, è quella di continuare a rendere impossibile la riforma in Parlamento. Allora io dico a Draghi e al governo che l'unico modo per approvare al riforma sarà mettere la fiducia". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Il calo di partecipazione è un problema enorme" e su questo ha anche inciso "un uso distorto dei, ha frenato anche il voto delle amministrative". Così Enricoa Di Martedì. "Mentre noi stiamo parlando, in Parlamento si discute ladella giustizia. La reazione dellaalche ha voluto e perso, è quella di continuare a rendere impossibile lain Parlamento. Allora io dico a Draghi e alche l'unico modo per approvare alsarà mettere la".

