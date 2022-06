Crollo Bordeaux | retrocessione d’ufficio in terza serie

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) Dalla qualificazione in Champions League del 2008 alla. Non si ferma ildel. Dopo lasul campo, dalla Ligue 1 alla Ligue 2, i girondini scalano in National 1, ladel calcio transalpino. Unadecisa dalla Dncg, la Commissione di controllo dei club professionistici francesi, per via dei gravi problemi finanziari. La Ligue de Football Professionnel (Lfp) ha reso pubblica la decisione dopo l’esame finanziario del club, di proprietà dell’uomo d’affari Gerard Lopez. I Girondins, specifica la Lfp, possono ancora ricorrere in appello. L’ultima speranza prima del baratro. SportFace.