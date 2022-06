Crickets’ Lullaby | Lambstone e Florilegio collegati con We Have a Dream

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 giugno 2022)Trio fiorentino di prog acustico con una cantante che ha composto un concept-album. Ho mostrato il loro video “As we are normal”, rock band milanese. Abbiamo mostrato e commentato i due video “Revenant” e “Waste”, alias Matteo Palonara, scrive per connettersi con il pianeta Terra, perché da sempre è timido e introverso. Le sue storie sono autobiografie sentimentali, costruite con immagini dense e sguardi non convenzionali. Abbiamo visto i video di “Tende” e “Ortica” Ecco le bio di questi artisti:nascono a Firenze da un’idea di Giacomo Aloigi (già chitarrista/programmatore dei Magic Candle ...