Covid | 39 474 positivi | 41 le vittime | tasso al 17 | 3%

(Di martedì 14 giugno 2022) Sono 39.474 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.371. Lesono invece 73, in aumento rispetto ai 41 di ieri. ...

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 39.474 nuovi casi e 73 decessi. Tasso di positivita' vola al 17,3% - RaiNews : #Covid: 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - infoitinterno : Covid, ancora 39.474 contagi e 73 morti. Ma diminuiscono i ricoveri e gli attualmente positivi - infoitinterno : Covid. Curva s'impenna: oggi 39.474 nuovi casi e 73 decessi. Tasso positività balza al 17,3% - VoceGiallorossa : ?? COVID-19 - Il bollettino di oggi: +39.474 nuovi casi #COVID19 -

Sono 39.i nuovi casi di(10.371 ieri) e 73 i morti (41 ieri) che portano a 167.505 il totale delle vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione ...Sono 39.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.371. Le vittime sono invece 73, in aumento rispetto ai 41 di ieri. Sono ...Sono 39.474 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 10.371 di ieri ma soprattutto i 28.082 di martedì scorso, un aumento su base… Leggi Nei reparti ordinari si contano invece 11 ...Cresce la positività al Covid in Lombardia. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione, il tasso di positività è passato in ...