Conte “Parte fase due del Movimento” (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Parte la fase due del Movimento: dobbiamo essere presenti sul territorio continuativamente con i gruppi territoriali che si formeranno, i cittadini devono essere protagonisti della vita politica sociale ed economica del nostro Paese”. Così il leader dei 5Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa che poi giudica l'esito delle elezioni comunali “assolutamente insoddisfacente, non ci può appagare” sottolineando però che “storicamente il Movimento, in occasione delle amministrative, a Parte casi rari, non ottiene grandi prestazioni sui territori”. “Il brand del Movimento5Stelle è un marchio di qualità: io non ho avvallato una lista Conte, non ho nessuna velleità di sostituire il brand M5S con il mio cognome” ha sottolineato ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “ladue del: dobbiamo essere presenti sul territorio continuativamente con i gruppi territoriali che si formeranno, i cittadini devono essere protagonisti della vita politica sociale ed economica del nostro Paese”. Così il leader dei 5Stelle Giuseppein conferenza stampa che poi giudica l'esito delle elezioni comunali “assolutamente insoddisfacente, non ci può appagare” sottolineando però che “storicamente il, in occasione delle amministrative, acasi rari, non ottiene grandi prestazioni sui territori”. “Il brand del5Stelle è un marchio di qualità: io non ho avvallato una lista, non ho nessuna velleità di sostituire il brand M5S con il mio cognome” ha sottolineato ...

