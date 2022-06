Con il flop referendum è a rischio il cammino della riforma del Csm. Il governo fa muro (Di martedì 14 giugno 2022) La riforma del Csm torna all'attenzione della maggioranza: obiettivo portarla in aula al Senato - senza modifiche - domani. Il testo Cartabia, all'esame della commissione Giustizia di palazzo Madama, riprende il suo iter dopo il flop del referendum e il guardasigilli vuole metterla a riparo dalle fughe in avanti di Lega e Italia viva pronte a rivendicare le modifiche non incassate a Montecitorio. Ci sarà infatti stamattina una riunione di maggioranza con la titolare della riforma e il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, per trovare la quadra e far procedere spedito il disegno di legge. Lo stop dovuto alle elezioni - amministrative e referendarie - è stato concesso, ma ora - filtra da ambienti di via Arenula - non si può più perdere tempo. La Lega, ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Ladel Csm torna all'attenzionemaggioranza: obiettivo portarla in aula al Senato - senza modifiche - domani. Il testo Cartabia, all'esamecommissione Giustizia di palazzo Madama, riprende il suo iter dopo ildele il guardasigilli vuole metterla a riparo dalle fughe in avanti di Lega e Italia viva pronte a rivendicare le modifiche non incassate a Montecitorio. Ci sarà infatti stamattina una riunione di maggioranza con la titolaree il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, per trovare la quadra e far procedere spedito il disegno di legge. Lo stop dovuto alle elezioni - amministrative e referendarie - è stato concesso, ma ora - filtra da ambienti di via Arenula - non si può più perdere tempo. La Lega, ...

