Claudia Pandolfi racconta il Mediterraneo su Rai2 (Di martedì 14 giugno 2022) Mediterraneo Rai Documentari dedica due prime serate speciali venerdì 17 giugno e venerdì 24 giugno a "Mediterraneo – Vite sotto assedio", una collaborazione internazionale Rai Documentari, Fabula Pictures, Boreales, France Télévision e BBC, in onda su Rai 2. Una produzione alla scoperta della ricchezza naturale del Mare Nostrum e della sua incredibile capacità di rigenerazione e resilienza. Il Mar Mediterraneo, uno dei centri della civiltà europea, è stato per secoli sfruttato dai paesi che vi si affacciano. Per quattro anni squadre di documentaristi appassionati, con l'aiuto di scienziati e specialisti, hanno indagato per riportare le immagini più suggestive e spettacolari di questa lotta. Mediterraneo, con la voce narrante di Claudia Pandolfi, va alla scoperta delle ...

