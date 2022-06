Capaci-bis, Cassazione conferma 4 ergastoli (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Processo Capaci bis, la Corte di Cassazione ha confermato gli ergastoli per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello. Dopo quasi quattro ore di camera di consiglio, i giudici della seconda sezione penale di piazza Cavour hanno rigettato i ricorsi degli imputati e hanno confermato anche l’assoluzione per Vittorio Tutino. Accolta in toto, quindi, la sentenza della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, emessa nel luglio 2020, le quattro condanne e l’assoluzione diventano ora definitive. Per Tutino il sostituto procuratore generale di Cassazione Lelia Cardia oggi aveva chiesto che fosse celebrato un processo di appello bis. Anche in primo grado, nel 2016, quattro dei cinque imputati furono condannati all’ergastolo, mentre Tutino fu ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Processobis, la Corte dihato gliper Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello. Dopo quasi quattro ore di camera di consiglio, i giudici della seconda sezione penale di piazza Cavour hanno rigettato i ricorsi degli imputati e hannoto anche l’assoluzione per Vittorio Tutino. Accolta in toto, quindi, la sentenza della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, emessa nel luglio 2020, le quattro condanne e l’assoluzione diventano ora definitive. Per Tutino il sostituto procuratore generale diLelia Cardia oggi aveva chiesto che fosse celebrato un processo di appello bis. Anche in primo grado, nel 2016, quattro dei cinque imputati furono condannati all’ergastolo, mentre Tutino fu ...

